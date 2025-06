¿Quién es Fati Vázquez, la novia de 30 años de Lamine Yamal?

Fati Vázquez se pronunció ante los señalamientos de su relación con Yamal

La española de 29 años habló con de Hoyos en el programa 'La familia de la tele' y aseguró que "simplemente he pasado unos días con él que es lo que se ve en la portada y ya está. No voy a decir nada más, y tampoco quiero darle bombo al asunto... porque me parece completamente innecesario".

Además, Fati Vázquez señaló que esta situación le ha valido una serie de insultos y momento incómodo para ella y su familia, "a mí me está cayendo la del pulpo y me parece injusto... tengo 29 años, no 30. No he hecho absolutamente nada, no he matado a nadie... es muy heavy y está afectando muchísimo a mi familia", confesó la ‘tiktoker’.