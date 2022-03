¿Quién es la novia de Berlusconi, 53 años menor que el antiguo patrón del Milán?

Berlusconi y Fascina comenzaron su relación en 2020, cuando los medios hicieron públicas unas fotos de ambos en Suiza. Desde entonces, la pareja ha mostrado su amor en redes sociales y en actos públicos, con muestras de cariño como el beso que compartieron hace diez días durante el partido de fútbol del equipo italiano Monza, del que el magnate es propietario.

Los rumores sobre la posible boda de ambos llevaron al propio Berlusconi a negar en febrero pasado que se fuese a celebrar el matrimonio, aunque anunció una fiesta con sus amigos para festejar el vínculo con la diputada

"La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio. Los rumores que han aparecido en la prensa no son ciertos", zanjó Berlusconi entonces.