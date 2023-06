¿Quién es la nueva pareja de James y por qué la señalan de hacer brujería?

James Rodríguez continúa sin equipo, pues el futbolista salió de Olympiacos recientemente y de momento se encuentra analizando la posibilidad de jugar en Europa ante algunas ofertas que le habrían llegado.

Y es que el deportista no pasa desapercibido, no solo por la trascendencia que tuvo en algún momento en la Selección Colombia, sino también por su situación sentimental, teniendo en cuenta que luego de terminar con Shannon de Lima, no ha tenido pareja estable.

No obstante, parece que ya está saliendo con otra persona, pues hay quienes lo vinculan con la modelo Aleska Génesis, quien fuera novia del cantante Nicky Jam; además, señalada de practicar brujería.

“Pobrecito mi James, solo me lo utilizan”, fue uno de los comentarios que no se hizo esperar en redes sociales; así como hubo quienes afirmaron “pero James tu recoges es, lo que otros dejan”.

Además, teniendo en cuenta que el año pasado (2022), la modelo le habría hecho brujería a Nicky Jam para que regresara con ella -según algunas versiones-, también hubo comentario tipo: “La bruja génesis”, “ya le hizo el amarre”; “papá, cuidado con el agua de calzón”.

Por lo pronto, no hay confirmación acerca del presunto noviazgo de James con Aleska Génesis, lo que sí está claro es que los internautas no le rebajan una al deportista colombiano.

Fotos de la nueva novia de James Rodríguez, la que haría brujería