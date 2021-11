"Quiero disfrutar": pistas de Egan sobre terminada a Mafe Motas

Egan Bernal y María Fernanda Motas dieron de qué hablar en los últimos días. La que era novia del actual campeón del Giro de Italia publicó una foto en bikini que desató los rumores del final de la relación con el actual pedalista del Ineos.

No hubo ‘like’ del ciclista de Egan y tampoco se vieron fotos de los dos en la cuenta de Instagram de ‘Mafe’, quien es blanco de los ‘piropos’ de sus seguidores.

La misma situación se presenta en la cuenta de Instagram del ciclista de 24 años, quien dio pistas de cómo se encuentra su actual relación sentimental.

Y es que el corredor de Zipaquirá concedió una entrevista al diario Marca en España, hablando de la situación personal que vive por estos días: Se le ve un pelín más apagado que de costumbre (en los medios colombianos hablan de una posible ruptura con su pareja), ¿realidad o falsa impresión?”, preguntó el periodista Nacho Labarga.

La respuesta de Egan no se hizo esperar: “estoy disfrutando mucho. Me encanta montar en bicicleta más allá de los resultados. Pienso que ya he hecho bastante para la edad que tengo. He dejado muchas cosas para mí país, para Colombia. Ahora lo que quiero es disfrutar, que lo estoy haciendo, pero quiero no perder esa buena vibra y las buenas energías que me trae montar en bicicleta”.

Egan Bernal, por lo pronto, disputará el Critérium del Giro en Dubái este sábado 6 de noviembre, carrera en la que será protagonista, ya que volverá a lucir la ‘maglia rosa’ que lo identifica como campeón vigente del Giro de Italia.