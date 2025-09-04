Actualizado:
Ramsey continúa con su maldición: gol y fallecimiento de celebridad
Aron Ramsey volvió a anotar gol en su carrera y a fortalecer la "maldición" de una celebridad que fallece cuando lo logra.
En el mundo del fútbol existen historias y supersticiones que trascienden lo meramente deportivo. Una de las más llamativas de los últimos años es la conocida como la “maldición de Aaron Ramsey”, una creencia popular que asegura que cada vez que el mediocampista galés anota un gol, poco después fallece una celebridad reconocida a nivel mundial. Aunque se trata de una coincidencia sin base científica, el mito ha captado la atención de fanáticos y medios de comunicación, convirtiéndose en parte del folclore del deporte.
Ramsey, por su parte, siempre trató el tema con humor y nunca le dio mayor importancia, destacando que se trataba de una mera casualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las coincidencias continuaron apareciendo y en su último gol con la camiseta de Pumas coincidió con el fallecimiento de Giorgio Armani.
Ramsey coincidió con la muerte de Giorgio Armani
Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano que redefinió el lujo con su estilo minimalista y elegante, falleció el 4 de septiembre de 2025 en su casa de Milán. Tenía 91 años y había enfrentado problemas de salud que lo llevaron a ausentarse por primera vez de la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio de este año .
Las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar. Celebridades como Victoria Beckham, Donatella Versace y Diane Kruger lo recordaron como un mentor y amigo, mientras que líderes políticos como la primera ministra italiana Giorgia Meloni lo describieron como un símbolo de la elegancia italiana. Aunque también hubo otra celebridad implicada aunque sin querer, Aaron Ramsey, el cual anotó gol en la Liga MX con Pumas un par de días antes.
El mediocampista galés Aaron Ramsey marcó su primer gol con el Club Universidad Nacional (Pumas UNAM) el 31 de agosto de 2025, y lo hizo de manera dramática: al minuto 92, en tiempo de reposición, remató de volea desde el área chica tras un saque de esquina, para darle la victoria a Pumas por 1-0 sobre Atlas en el Estadio Olímpico Universitario.
Próximo partido de Ramsey con Pumas en la Liga MX
El siguiente reto de Ramsey con Pumas en la Liga MX será en el marco de la fecha 8 visitando a Mazatlán el viernes 12 de septiembre.
