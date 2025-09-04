Ramsey continúa con su maldición: gol y fallecimiento de celebridad

En el mundo del fútbol existen historias y supersticiones que trascienden lo meramente deportivo. Una de las más llamativas de los últimos años es la conocida como la “maldición de Aaron Ramsey”, una creencia popular que asegura que cada vez que el mediocampista galés anota un gol, poco después fallece una celebridad reconocida a nivel mundial. Aunque se trata de una coincidencia sin base científica, el mito ha captado la atención de fanáticos y medios de comunicación, convirtiéndose en parte del folclore del deporte.

Ramsey, por su parte, siempre trató el tema con humor y nunca le dio mayor importancia, destacando que se trataba de una mera casualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las coincidencias continuaron apareciendo y en su último gol con la camiseta de Pumas coincidió con el fallecimiento de Giorgio Armani.

Ramsey coincidió con la muerte de Giorgio Armani

Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano que redefinió el lujo con su estilo minimalista y elegante, falleció el 4 de septiembre de 2025 en su casa de Milán. Tenía 91 años y había enfrentado problemas de salud que lo llevaron a ausentarse por primera vez de la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio de este año .

Las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar. Celebridades como Victoria Beckham, Donatella Versace y Diane Kruger lo recordaron como un mentor y amigo, mientras que líderes políticos como la primera ministra italiana Giorgia Meloni lo describieron como un símbolo de la elegancia italiana. Aunque también hubo otra celebridad implicada aunque sin querer, Aaron Ramsey, el cual anotó gol en la Liga MX con Pumas un par de días antes.