Reconocido periodista argentino confesó que padece una grave enfermedad: "Me quedan 15 años"

Durante la primera década de los años 2000, los programas de debate deportivos de Argentina se hicieron muy populares en el continente. Sin embargo, el recordado 'fútbol para todos' era el 'rey' de este tipo de contenido por su estilo de 'show' particular.

Allí, entre el grupo de presentadores figuraban nombres como Fernando Carlos, Germán Paoloski, Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, Walter ‘el Sapito’ Queijeiro y Gustavo López. Todos ellos, reconocidos por pasar por diferentes cadenas como Fox Sports y posteriormente 'ESPN'.

En las últimas horas, se reveló que uno de los periodistas que integraban este grupo de trabajo padece de Parkinson. Emiliano Pinsón confirmó que lleva conviviendo con la enfermedad un largo tiempo.

Para el comunicador albiceleste, su proceso ha sido bastante complicado “La frase que más me dolió en ese momento, yo venía muy entusiasmado para la pelea y digo: ‘Cuando vuelva a ser el de antes’. Y me dice: ‘Pará, el Emiliano de antes, no está más, no existe'”.

Sobre su lucha al respecto, el periodista aceptó: “Yo tengo esto y lo tengo que afrontar, por supuesto, con dolor y hay momentos en los que me siento mal, hay momentos en los que no puedo caminar y me jode”.

Pinsón confirmó que el tipo de Parkinson que padece es degenerativo y por ello tiene un pronóstico de vida corto: “Me empezaron a importar muy poco las cosas que antes me importaban más. Tengo 51 [años], me quedan 15, ponéle. ¿Qué me gusta hacer? ¿Viajar? ¡Vamos a viajar!”.

El periodista confirmó los detalles de su enfermedad en medio de una entrevista con el programa 'Nosotros a la mañana' de El trece, canal de la televisión argentina.