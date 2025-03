Richard Ríos se fue de fiesta después de la final de la Copa América

Durante los últimos días, el nombre de Richard Ríos ha tomado mucho protagonismo por el nivel que tuvo en los dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil y Paraguay. El volante de marca de la Selección Colombia no pudo destacarse como en juegos anteriores y, pese a su flojo nivel, disputó 180 minutos.

La polémica se prendió cada vez más por las decisiones de Néstor Lorenzo con los cambios en los dos partidos. A Richard Ríos lo dejó cuando era uno de los jugadores que debió haber salido por su poco aporte en la ofensiva y en la marca, especialmente contra Paraguay.

Con un buen presente en el Palmeiras, Richard Ríos fue una de las novedades en la Copa América 2024 en donde Colombia llegó a la final. Se ganó su lugar en el mediocampo y no ha soltado ese puesto en cada partido del combinado nacional. Sin embargo, en dicha competencia, el volante también se prestó para las polémicas por una situación inadvertida tras la final.

RICHARD RÍOS DE FIESTA TRAS LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

En el programa de telerrealidad, La Casa de los Famosos del Canal RCN, Emiro Navarro destapó el momento en el que el jugador de la Selección Colombia fue ‘pescado’ en una fiesta después de la final de la Copa América en Miami. Un tema que nnunca se supo sino hasta ahora.

Emiro Navarro sostuvo que, “siempre que no voy pasan cosas. Estábamos en Miami en la Copa América y Karola (mejor amiga de Emiro) siempre tiene el palito de saber dónde va a estar la gente chévere”, inició su relato.

Posteriormente, indicó que alquilaron un yate, “llamé a Karola para saber dónde estaba metida. Estaba en una discoteca con gente chévere, no voy a decir nombres (dio pistas que señalaban a alguien involucrado al fútbol y a la Copa América). Mi amor platónico ahí incluido (Richard Ríos). Yo estaba ardida porque yo no fui. La verdad sí rumbearon chévere. La próxima vez cuando Karola diga que vamos, no me lo vuelo a perder”.

También contó que, en otra ocasión, fue a rumbear con Karola y en el bar se encontraron con Ronaldinho y con Kylian Mbappé, a quien también señaló como uno de sus amores platónicos.