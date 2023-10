Rigo y su esposa revelaron por qué no pueden salir juntos a montar 'bici'

A propósito del lanzamiento de 'RIGO', la telenovela producida por el Canal RCN, precisamente en la edición del medio día de noticias hablaron hace un par de días con el ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien abrió las puertas de su vida para que se hiciera un contenido exclusivo donde se le cuenta su historia a los televidentes del país.

En esta entrevista hecha en Noticias RCN, el corredor del EF Education-EasyPost estuvo acompañado de su esposa Michelle Durango, quien lo ha acompañado en el este largo camino profesional, mismo en el que alcanzó podios muy importantes en las carreteras del mundo.

Tras varias preguntas a Rigo, finalmente la pareja respondió que es eso que no pueden hacer juntos y por alguna extraña razón, lo único para lo que no se ponen de acuerdo es para montar bicicleta.

El nacido en Urrao (Antioquia) dio a conocer que Michelle no es muy veloz: "No hij$%&#, monta demasiado despacio. Me saca la p$%& rabia, entonces decidimos no volver a montar".

A eso Durango respondió entre risas y confesó: "A mí me gusta ir de paseo, saludar, ver el paisaje. Después que por qué sudó, que por qué respiró, que por qué bajo así. ¡Ay no! que pereza. Entonces el día que se relaje, montamos los dos".

Con esto queda claro que Rigo y su mujer no pueden compartir la pasión los dos subidos a una bici, pero está claro que han hecho un equipo perfecto para llevar una vida en pareja junto a su hija.