Rigoberto Urán anunció el nacimiento de su hija Carlota

Michelle Durango, o Michi, como la llama Rigo, es el gran amor de su vida y su compañera no solo en la vida familiar, sino también en la empresarial. Ambos llevan adelante su tienda de implementos deportivos, Go Rigo Go.

Michelle es hija del fallecido empresario Antonio Durango Higuita, fundador de Helados Tonny, una de las compañías más representativas de Urrao y cuya sede principal está en Itagüí.