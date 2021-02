Rigoberto Urán conmueve al intentar oir a su hijita que está por nacer

Rigoberto Urán cambió por estos días su amor por la bicicleta y prefirió concentrarse en su nuevo rol de papá. Su pequeña hija, quien tendrá el nombre de Carlota, está a pocos días de nacer y como se ha venido conociendo, 'Rigo' ha dejado ver a través de sus redes sociales su lado amoroso con la pequeña que viene en camino.

En la última publicación del ciclista antioqueño, se puede ver abrazando a su pareja Michelle y a su hija que tiene ocho meses y medio de gestación. Además, se percibe a Urán ‘escuchando’ los movimientos de Carlota.

Que me estás diciendo Carlota? pic.twitter.com/PP5qYTWUjZ — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) February 9, 2021

No obstante, no es la primera vez que ‘Rigo’ deja ver esta faceta. Hay que recordar que a principios del mes de enero del presente año, el propio Urán le contó a sus seguidores que estaba esperando a su bebé: “Mijitos esperando con amor a Carlota de Urrao”, por lo que los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar.

Por otra parte, el pedalista Rigoberto también se encuentra entrenando para disputar el UAE Tour, competencia que iniciará el 21 de febrero y culminará el 27 del mismo mes.