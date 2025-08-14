Cargando contenido

Rigoberto Urán - EF Education
Jue, 14/08/2025 - 17:35

Rigoberto Urán va a cirugía, tras romperse un hueso

El propio ex ciclista profesional confirmó la noticia.

A pesar de estar retirado del ciclismo profesional, Rigoberto Urán sigue siendo protagonista de insólitas noticias. Este jueves 14 de agosto, Urán confirmó que sufrió un accidente casero que lo obligará a pasar por el quirófano.

Mediante dos publicaciones en sus redes sociales, el ex ciclista le contó a sus seguidores que luego de caerse de la cama se quebró la clavícula.

"Me levanto hoy con un hueso roto. Esto no me lo creo, que hoy tenga la clavícula reventada por que me caí de la cama anoche y vaya ahorita para cirugía", relató Urán.

Rigo sufrió fractura

En una segunda publicación, Rigoberto mostró la radiografía en la que se evidencia el hueso roto y además la platina que lleva en su cuerpo, producto de otra fractura.

Esta no es la primera ocasión en la que Urán sufre una fractura de clavícula, pero seguramente sí es la primera vez en la que presenta esta lesión al caerse de la cama.

