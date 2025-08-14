Rigoberto Urán va a cirugía, tras romperse un hueso

A pesar de estar retirado del ciclismo profesional, Rigoberto Urán sigue siendo protagonista de insólitas noticias. Este jueves 14 de agosto, Urán confirmó que sufrió un accidente casero que lo obligará a pasar por el quirófano.

Mediante dos publicaciones en sus redes sociales, el ex ciclista le contó a sus seguidores que luego de caerse de la cama se quebró la clavícula.

"Me levanto hoy con un hueso roto. Esto no me lo creo, que hoy tenga la clavícula reventada por que me caí de la cama anoche y vaya ahorita para cirugía", relató Urán.