Se le cae la estantería a Argentina: piden deportar jugador por abuso contra una mujer

Argentina se alista para lo que será que duelo decisivo ante México en el Mundial Qatar 2022. El conjunto albiceleste recibió un golpe inesperado en su primer salida ante Arabia Saudita y ahora deberá recomponer el camino para soñar con los octavos de final del torneo.

En las últimas horas se conoció una noticia que podría afectar el entorno del combinado sudamericano. según las informaciones de la prensa internacional uno de los miembros de la plantilla de Lionel Scaloni tiene una acusación por un delito de violencia de género y podría ser deportado por tal motivo.

Thiago Almada, fue el último en entrar en la lista de convocados para la Copa del Mundo y sería el implicado en una denuncia por violencia contra una joven en su país de origen, así lo reseñan los medios argentinos que cuentan que Almada fue denunciado en 2020 por acceso carnal y abuso grupal, pero a día de hoy no ha sido condenado.

Según reveló el diario español 'Mundo deportivo' hay un fuerte pedido para que deporten al jugador hacia suelo argentino. La solicitud es encabezada por varias autoridades y movimientos feministas que reclaman por la presencia del futbolista como representante en Qatar 2022

"Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la Fifa y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables de la Fifa", dijo la abogada Raquel Hermida, representante de la denunciante.



"Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias", añadido la mujer, en dialogo con 'Radio XLFM'.

Por ahora, no se sabe sí el jugador será deportado por las autoridades cataríes. La Selección Argentina no ha emitido ningún comunicado al respecto y las autoridades cataríes parecen no querer intervenir en el tema.