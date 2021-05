Aunque uno de los ídolos del balompié argentino, Diego Maradona falleció en noviembre del 2020, varios seguidores le han rendido homenajes al ‘Pelusa’. Esta vez en Miss Universo no fue la excepción. La modelo 'celeste', Alina Luz Akselrad recordó al ‘10’ vistiendo una prenda con la cara de Maradona y los colores que identifican a la Selección Argentina en las diferentes competiciones del deporte rey.

En medio de la pasarela en Hollywood, Alina salió con la pelota y jugó con ella para luego vestir con honor y orgullo la prenda que llevaba puesta y que hacía recordar el título en el mundial de México 86.

A través de sus redes sociales la candidata argentina, recordó que “no tuve el privilegio de verlo jugar, pero reviví junto a mi familia todas sus jugadas y sus goles, la forma de trabajar en la cancha. Me tocó verlo en una época donde las noticias en los medios sobre su vida privada no eran las mejores, pero también sé, como dijo Rodrigo, 'sembró alegría en el pueblo'", dijo Akselrad.