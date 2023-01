Le puede interesar: "Le digo que se retracte"; nueva polémica por actitud que tuvo James Rodríguez

Tras ver esa situación parece que varios de sus empleados, los cuales trabajan en su marca de ropa, decidieron ayudarlo para que su objetivo del 2023 se cumpla, por lo que decidieron hacerle una propuesta, al menos eso se pudo ver en otro video publicado por el ciclista en las últimas horas.

"Cómo les parece que estos muchachos me pusieron una alcancía para que, por cada grosería que diga, vea… 10.000 pesos, muchachos".

Tras esa situación, Rigo parece que se niega por completo y terminó diciendo: "Pero se van a joder porque no he dicho ni una grosería. Llevo una semana, muchachos, y voy para muchas más. O sea que lo que ustedes no saquen con sus salarios y sus propinas, muchachos, de esta boquita no van a recibir ni un solo peso".