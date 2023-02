Será la Epa Colombia... Diana Celis reveló su recuerdo más nostálgico: "me duele mucho"

La expareja de Epa Colombia, Diana Celis, hizo una emotiva confesión en redes sociales, que la volvió a colocar en el centro de comentarios en redes sociales.

Sin embargo, esta vez no se refiere a su expareja, la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, sino que habló de una situación familiar muy dolorosa.

La futbolista que ahora juega en el Deportivo Cali, realizó una dinámica con sus seguidores, en donde ellos tenían la oportunidad de preguntarle lo que quisieran, y fue ahí que le hicieron recordar a su padre.

“Si usted pudiera devolver al pasado, ¿qué no haría?”, le preguntaron a la deportista, ella siguió con la dinámica, quizás sin pensar que terminaría rememorando un día entristecedor para ella y su familia.

Fue así como a través de un video, recordó el día en el que murió su padre, abrió su corazón y explicó que ese día ella no se despidió de él y aunque hubiese alcanzado a despedirse, no lo hizo, pues pensó que volvería más tarde, sin embargo, no fue así.