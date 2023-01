"Serio, respetuoso y sin rodilleras": Iván Mejía reaccionó al retiro de Wbeimar Muñoz

Próximo a cumplir 80 años, Wbeimar Muñoz Ceballos, emblema del periodismo deportivo colombiano, se retira de los micrófonos luego de varias décadas cubriendo los principales acontecimientos del fútbol colombiano y mundial.

La noticia no pasó inadvertida para los seguidores de Muñoz Ceballos, pero tampoco para varios de sus colegas, los cuales, en muchos casos, comenzaron su carrera ante la oportunidad que les dio el nacido en Sevilla, Valle del Cauca.

Uno de estos fue Iván Mejía, quien hoy por hoy se dedica a publicar sus opiniones a través de Twitter, generando continuas polémicas sobre el acontecer diario, tanto a nivel deportivo como en otros temas.

Mejía despidió al Wbeimar Muñoz y lo calificó de 'Maestro' por las enseñanzas que le dio a lo largo de toda su carrera.

"El retiro del maestro Wbeimar Muñoz es el adiós de un gran emblema de la profesión. Serio, respetuoso, estudioso, sin rodilleras y zalamería. Wbeimar dignificó el comentario deportivo. No duele, aplaudo su determinación. Afuera hay otra vida. Adiós, Maestro", le dijo en su cuenta Pajarito de Iván.

“Comencé haciendo radio cultural. A raíz de mis primeras intervenciones, me contrataron como presentador en programas de música clásica; con el tiempo llegué a ser director. Pasé a radio comercial a trabajar con Jaime Tobón de la Roche, el famoso narrador, quien me llamó a pedir el favor de que le narrara un partido, que si era capaz debido a que él estaba muy enfermo y ahí me quedé”, dijo Muñoz Ceballos a 360 Radio acerca de sus inicios en el periodismo.