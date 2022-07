Shakira no aprende: Pagaría tiquetes de Piqué y lo dejaría quedarse en casa

Llegar a un acuerdo que beneficie las dos partes en medio de un divorcio es algo bastante complicado, sin embargo, Shakira parece haberlo logrado tras su supuesta separación del futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo una relación amorosa de doce años y dos hijos.

De acuerdo al programa 'Chisme no like', la que llevaría todas las de ganar en el acuerdo de divorcio es Shakira, esto luego de que Gerard Piqué rompiera un supuesto compromiso de no relacionar a sus hijos con su "nueva pareja", ya que se rumora que el fin de semana anterior compartieron tiempo juntos.

"Supimos los planes que hicieron el domingo. Gerard Piqué estuvo con sus hijos en el mundial de globos que organiza", aseguraron en su programa 'Las Mamarazzis'.

Asimismo, según lo informado por el mismo medio, se conoció que quien se quedaría con la custodia de los niños es Shakira y que de ser así, se iría a vivir a Miami con Sasha y Milán, por lo que la cantante colombiana estaría dispuesta a pagar los tiquetes de viaje de Gerard Piqué para que él comparta con sus hijos.

"Ella está dispuesta a pagar cinco pasajes al año, en primera clase, para que Piqué visite a sus hijos".

Otro de los detalles del acuerdo de divorcio que sorprendió a los seguidores de la cantante, es que durante las visitas a sus hijos, el futbolista podrá quedarse en la casa de Shakira, esto quizás para que los niños pasen más tiempo con él o para evitarle gastos al español, del por estos días se habla está sufriendo una "depresión".

Al parecer, lo que Shakira menos quiere es problemas y generarle algún tipo de trauma a sus hijos, por lo que otro punto importante del acuerdo consiste en que Gerard Piqué pasará un mes completo con Sasha y Milán durante las vacaciones de verano.

"Shakira Le propondría que Piqué se puede quedar en la casa junto con ella y los hijos cuando vaya a visitarlos. Estarán en la misma casa"

Los supuestos avances en el acuerdo de separación de Shakira y Gerard Piqué tienen a muchos internautas sorprendidos, pues algunos aseguran que la barranquillera está siendo muy flexible, mientras que otros se ponen del lado de la cantante colombiana, afirmando que una madre por sus hijos es capaz de cualquier cosa.