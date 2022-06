Shakira y Piqué se separan, pero los memes no se la perdonan

Este miércoles, un rumor estalló en las redes sociales. Indicaba que el central del Barcelona Gerard Piqué, le habría sido infiel a Shakira, por esta razón la relación de 12 años podría llegar a su fin.

En medio del Mundial de Sudáfrica del año 2010 se conocieron, la barranquillera era la encargada de la canción oficial del campeonato, mientras que Pique estaba jugando para la selección de España, siendo esta la primera vez que su país logró levantar la Copa del Mundo, pero esto no fue lo único que celebró el futbolista, ya que también flechó el corazón de la artista.

En medio de su relación tuvieron dos hijos, Milán en el año 2013 y Sasha en el 2015. Sin embargo, recientemente El Periódico de Cataluña indicó algunos motivos por los que la relación podía llegar a su fin, declarando que, "la cantante lo había pillado con otra y se van a separar".

Los rumores aumentaron cuando se reveló que posiblemente 'Te Felicito' la canción que estrenó recientemente Shakira junto a Raw Alejandro, podría ser una indirecta al caso de “infidelidad”.

La canción hablaría de lo sucedido, “por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda".

Los memes ante esta situación no se hicieron esperar y los internautas reaccionaron al suceso, recordando la fotografía de Pique con Zlatan Ibrahimović en la que se veían muy cariñosos, entre otras creativas imágenes.