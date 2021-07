Si David Ospina tapa todo, Daniela Ospina no tapa nada con su pequeño bikini

A sus 28 años, Daniela Ospina sabe cómo llamar la atención de los internautas con sus fotos sencillamente despampanante.

La empresaria y modelo festejó ese logró como influenciadora en dicha red social con un bikini blanco. Sus curvas permitieron adornar aún más un paisaje hermoso mientras entraba en una piscina.

Además, al difundir la foto, Daniela Ospina agradeció a esos siete millones de fans que el apoyan desde las redes porque gracias a ellos también ha podido crecer como persona.

“Siempre he considerado que un número en redes no debe definirte como persona o profesional y es una pena que a veces nos dejemos llevar por tiempos modernos en el que sólo eso es lo único que importa y no deberia ser así. Si bien, esto no debe ser una constante, hoy irónicamente celebro un número… y no cualquiera 7 mll de personas que caminan conmigo, que me apoyan, me acompañan, algunos desde el inicio y otros a los cuales les doy la bienvenida y a los que les agradezco su presencia porque me ayudan a crecer, exigirme y ser mejor cada día. Hoy solo puedo decir ¡Gracias! Gracias por el amor, los mensajes y por estar”, fue el mensaje de Daniela Ospina.