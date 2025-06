"Sigue intentando, Millos": los mejores memes tras eliminación contra Santa Fe

Nueva fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I con la necesidad de definir varios aspectos. La localía en una final que esperaba Medellín, y, por supuesto, el segundo clasificado que estaba por saldarse entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

Millonarios, que jugaba de local ante su público, necesitaba sí o sí empatar o sumar de a tres para poder sellar la clasificación. A Santa Fe solo le servía ganar como fuera para poder instalarse en la gran final e ir por la décima estrella que es el anhelo de toda la hinchada y de Hugo Rodallega que ha luchado por conseguirla.

Vea también: David González explotó tras eliminación de Millos: “Nos deja dudas y es de mal gusto”

En los primeros diez minutos, Santa Fe entró conectado para conseguir la victoria, y, de hecho, Hugo Rodallega logró empujar el balón tras un centro de Harold Santiago Mosquera tras la presión alta cardenal. A los nueve, otra vez la intensidad en la marca dio sus frutos con una recuperación de Ewil Murillo y un gol del volante que había ganado la pelota.

Aunque Millonarios logró descontar con Radamel Falcao García en un tiro libre sobre el final del encuentro, no pudieron revertir la derrota y cayeron eliminados pese a tener todo a su favor para lograr la clasificación. Sin duda alguna, después de los 90 minutos, las redes no le iban a perdonar la chance perdida al elenco albiazul.

LOS MEJORES MEMES VIRALES DEL MILLONARIOS VS SANTA FE

Evidentemente, perdiera quien perdiera, las redes no iban a perdonarle nada a nadie. Los dirigidos por David González partieron con la obligación, pero no estuvieron conectados. Por su parte, los memes no demoraron en aparecer tomándola con Falcao y por declaraciones dichas en anteriores ocasiones cuando el club clasificó a los cuadrangulares y que hinchas ya veían al club protagonizando la final.

Le puede interesar: Bava, DT de Santa Fe, halagó a sus jugadores: "Entrega y dedicación"