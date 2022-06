Sigue la 'novela' Shakira y Piqué: Habló la mujer relacionada con el futbolista

Shakira y Gerard Piqué ha sido tendencia en los últimos días por todo el tema de su divorcio. Se han entregado varias versiones sobre este hecho, y una de ellas aparece una mujer cuyas iniciales de su nombre son C.M.



Lo que se conoce es que la joven tiene 22 años y trabaja en una empresa de Piqué. Sin embargo, ella aseguró que muy pronto se conocerá quién es realmente la mujer con la que el jugador del Barcelona habría engañado a Shakira.



En una entrevista aclaró que ella no ha tenido ningún tipo de relación con el futbolista y pidió que no la volvieran a involucrar en esta discusión.

“Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales", apuntó la mujer.



Asimismo, dijo que la relacionaron por una descripción e indicó que ella no es y que no conoce realmente de quién se trataría.



“No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. No entiendo el porqué me involucraron, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar".



Por lo cual, afirmó que si llega a salir alguna noticia más en su nombre, ella demandaría.



Finalmente aseguró que le han dicho que muy pronto se conocerá la supuesta mujer que estaría en medio de Gerard Piqué y Shakira.