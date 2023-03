"Solo me gustan l@s...”: Vanessa Córdoba se hartó del estigma contra el fútbol femenino

Los futbolistas colombianos normalmente están expuestos a varias situaciones, en su condición de figuras públicas. Sin embargo, su vida privada, orientaciones y gustos deberían ser exclusivos de las personas cercanas a su entorno.

Un hecho bastante incómodo le ocurrió a Vanessa Córdoba. La arquera de Atlético Nacional, que es hija del histórico portero colombiano, Óscar Córdoba, se enfrentó a una pregunta bastante molesta en sus redes sociales.

La cafetera se encontraba haciendo una dinámica de respuestas con sus seguidores. Allí la jugadora se molestó bastante luego de que le preguntaran ¿Te gustan los hombres? La respuesta de la arquera fue contundente en sus redes.

“No asumir la orientación de las personas por cómo se ven o lo que hacen. Así como les genera curiosidad la mía, espero que les genere curiosidad la de todo el mundo, independientemente de a qué nos dediquemos. Me parece particular que a las deportistas mujeres se nos pregunta mucho esto. En mi caso sí, solamente me gustan los hombres”, dijo la guardameta.

Para la arquera de Atlético Nacional, los prejuicios sobre el fútbol femenino han ido más allá. La jugadora cuestionó duramente porque se asumen situaciones sobre las mujeres deportistas y no ocurre lo mismo con los hombres.

Lo cierto es que, globalmente, la cultura de los hinchas ha asumido que la mayoría de las futbolistas tienen una orientación homosexual. Lastimosamente, Colombia no ha sido la excepción a la regla, con comentarios de este tipo, hechos por directivos del FPC.