James Rodríguez se encuentra preparándose para regresar a jugar con su equipo Al-Rayyan tras estar ausente en los recientes partidos del club de Qatar.

No obstante, al jugador recientemente se le vio dándole ‘me gusta’ a una publicación de la actriz de cine para adultos Kendra Lust, quien se encontraba disfrazada de una coneja.

No obstante, sobre el mediocampista, luego de su ruptura con Shannon de Lima, se empezó a rumorar que habría empezado un ‘romance’ con la cantante colombiana Karol G, quien también terminó con su pareja de ese momento, Anuel AAA.

La paisa ha sacado una canción llamada “Provenza” y un llamativo mensaje: "Soy un polvito difícil de reemplazar". Esto último sería un mensaje para su expareja.

No obstante, no se sabe si es verdad o no, ya que a James y Karol G se les vio juntos e incluso, la artista dijo en una pasada entrevista que “yo me casaría con James Rodríguez, sino que yo soy súper fan. Me parece que tiene cara de niño, pero es súper lindo. Yo me casaría contigo, James Rodríguez”.

Por lo pronto, la cantante disfruta de su canción, pero deja mucho que pensar si sería una indirecta para Anuel o James.