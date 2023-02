Tino Asprilla habla de la polémica que se armó en la U de Chile por llegar 'pegando tiros al aire'

Faustino Asprilla es uno de los jugadores más polémicos de la historia del fútbol colombiano. El delantero que fue figura el elenco nacional en los años 90

firmó grandes actuaciones con la camiseta tricolor y fue destacado alrededor del mundo como uno de los mejores atacantes de la época.

Sin embargo, fuera de las canchas, Faustino tuvo una vida bastante agitada. Su paso por Europa, particularmente en Parma y Newcastle dejó varias anécdotas que en el momento alimentaron su fama en el entorno de la prensa rosa.

Tino fue un nombre reconocido por su vida nocturna y sus diferentes relaciones con mujeres del espectáculo, además de las fiestas a las que estaba acostumbrado. Después de su paso por Europa, Asprilla decidió regresar a Sudamérica. Uno de los clubes en los que milito en el continente fue la Universidad de Chile. En el conjunto azul, el tino paso sin mucho éxito.

Más allá de eso, el colombiano tuvo tiempo para tener una que otra aventura destaca cada. Durante una entrevista con el popular comediante Juanpis Gonzalez, Faustino confesó que en su paso por el conjunto austral vivió una historia particular.

Según cuenta el 'Tino', en una oportunidad usó una pistola de las que se usan en cine o televisión para asustar a sus compañeros.

"Lo que pasa es que un día estoy en un centro comercial, cuando yo jugaba en la Universidad de Chile. Vi una esas pistolas con las que hacen las películas en Hollywood, esas que no hacen sino ruido".

"Entonces llegué al entrenamiento, parqueó el carro y el profesor me dice, va a entrenar 'Tino' y yo le digo, no voy para el gimnasio. Cuándo ya iba saliendo los jugadores chilenos estaban entrenando, estaban dando vueltas y pasaron por el lado mío, entonces yo me bajo el carro saco la pistola".

"Hice algunos tiritos al aire y les digo corran mari**s, que el domingo hay que ganar. Ahí no había nadie, solamente estábamos los futbolistas. Afuera había un periodista y él fue el que armó el bochinche."

Por ahora, queda claro que el 'Tino dejó su huella en cada lugar donde estuvo. Ya fuera dentro o fuera del terreno de juego, Asprilla era difícil de olvidar.