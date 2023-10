Pablo Escobar y la insólita razón para robarle una moto al Tino Asprilla en Medellín

Faustino Asprilla es una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano. El ex jugador de la Selección Colombia, Newcastle, Parma y Atlético Nacional tuvo un paso histórico por el balompié nacional e internacional debido a su gran habilidad deportiva y su llamativa personalidad.

El Tino decidió revelar varias de sus historias más personales en la producción '‘Tino Asprilla, no nací para perder’ del Canal RCN. Allí, el ex delantero nacido en la ciudad de Tuluá dio detalles de su carrera profesional y cada uno de los sucesos que los convirtieron en ícono de una generación.

Después de sus primeros pasos como profesional en el Cúcuta Deportivo, el vallecaucano fue fichado por Atlético Nacional, uno de los equipos más poderosos del FPC. Allí, el delantero pasó de ganar mil pesos mensuales a un contrato por 300.000 y posteriormente 15 millones de pesos.

Lea también: El Tino Asprilla y la historia de cuando apareció en un álbum de Iron Maiden

Asprilla reveló que lo primero que hizo tras su nuevo contrato fue comprarse una moto, situación que le trajo varios problemas en la ciudad de Medellín. Desde 'Bolillo' Gómez, entrenador del conjunto verdolaga, le llegó a quitar varios duplicados de las llaves.

Sin embargo, aunque la restricción iba de la mano por la sugerencia de que un accidente podría perjudicar su carrera, el tulueño poco caso hacía sobre el tema. Al punto de llegar a burlarse del cuerpo técnico por creer que lo habían dominado por entregar las llaves, mientras seguía teniendo varios duplicados de la misma.

Todo con la moto de Faustino funcionaba, hasta que la noticia llegó a los oídos de Pablo Escobar. El jefe del cartel de Medellín quería que las escuadras paisas tuvieran buenos resultados y en el caso del club verdolaga, sabía que el atacante era clave para dicha situación. Por ello, el jefe del Cartel de Medellín decidió mandarle a robar la motocicleta al futbolista.

"Pablo Escobar se dio cuenta de que a mí me iban a echar de Nacional, pero él no era el dueño. Felipe Pérez, que era compañero de nosotros y andaba con él, le dijo que me iban a echar por no querer entregar la moto. Entonces ahí decide mandarme robar la moto", dijo el exfutbolista.

Al Tino lo acabaron salvando las advertencias de sus amigos. Finalmente, después de que 'Pablo' decidiera que el jugador no debía andar más en la moto, el tulueño decidió hacer caso de las advertencias y llevar la moto para su pueblo, en donde se la acabó regalando a su hermano.

Le puede interesar: "¿La de la horma?": el jocoso momento del 'Tino' Asprilla con un cantante de música popular

Para el Tino, aunque en su tiempo, estaba seguro de no dejarse robar su motocicleta, la advertencia representaba un gran peligro. Pues no seguir las órdenes de Escobar en aquel tiempo era una sentencia casi segura.