Todo mal en Once Caldas: salida en falso pone en evidencia al club
El Blanco Blanco busca meterse entre los ocho, aunque su rendimiento deportivo está lejos de su techo.
Once Caldas atraviesa una de sus semanas más agitadas del semestre, marcada por conflictos internos, rumores de salida y errores institucionales que han encendido las alarmas en Manizales. A la incertidumbre por el futuro de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera y el nuevo episodio con Dayro Moreno, se sumó un desacierto del área de comunicaciones del club.
Cuenta de Once Caldas confundió a su hinchada con la de Llaneros
Durante el partido del pasado domingo ante Llaneros, la cuenta oficial del Once Caldas en Instagram publicó una foto de la hinchada rival, creyendo que se trataba de la propia. El error fue rápidamente detectado por los aficionados, generando burlas y críticas, lo que obligó al club a borrar la publicación.
Ese encuentro terminó con derrota 2-0 en contra de los manizaleños, un resultado que complicó aún más sus aspiraciones en la Liga Betplay II-2025, donde el equipo ocupa la decimotercera posición con 19 puntos, a dos del octavo lugar que marca la zona de clasificación.
La situación deportiva no es la única que preocupa. En el entorno del club se comenta que Herrera solo seguiría en el cargo si logra un título este semestre, una condición que la dirigencia considera indispensable para renovar su contrato. Su continuidad, por tanto, está en duda a pocas semanas de cerrar la fase regular.
A ello se suma la polémica con Dayro Moreno, quien no fue convocado para el duelo ante Llaneros, supuestamente por un acto de indisciplina. Aunque el club no ha emitido una versión oficial, su ausencia avivó los rumores sobre una nueva fricción entre el delantero y el cuerpo técnico.
Los hinchas del Once Caldas viven entre la frustración y la expectativa. Mientras unos piden un cambio de rumbo inmediato, otros defienden la continuidad del Arriero por la estabilidad que ha dado al grupo en momentos difíciles.
Próximos partidos de Once Caldas
El equipo blanco deberá enfocarse ahora en su visita a Atlético Nacional este miércoles 22 de octubre, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay, y posteriormente recibirá a Unión Magdalena en la jornada 17 el domingo 26.
Entre la presión de los resultados, la tensión interna y los errores de comunicación, Once Caldas enfrenta un cierre de semestre que podría definir no solo su futuro deportivo, sino también el rumbo institucional del club.
En el Once Caldas esta todo mal, el equipo de comunicaciones subió una foto de la hinchada de Llaneros pensando que era la nuestra ☠️☠️☠️☠️☠️☠️ pic.twitter.com/sSr1QOhW1L— ๑ Banɛz 🇮🇹 (@AlOTC04) October 19, 2025
