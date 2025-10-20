Todo mal en Once Caldas: salida en falso pone en evidencia al club

Once Caldas atraviesa una de sus semanas más agitadas del semestre, marcada por conflictos internos, rumores de salida y errores institucionales que han encendido las alarmas en Manizales. A la incertidumbre por el futuro de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera y el nuevo episodio con Dayro Moreno, se sumó un desacierto del área de comunicaciones del club.

Puede leer: Jugadores de Selección Colombia serían multados por mal comportamiento

Cuenta de Once Caldas confundió a su hinchada con la de Llaneros

Durante el partido del pasado domingo ante Llaneros, la cuenta oficial del Once Caldas en Instagram publicó una foto de la hinchada rival, creyendo que se trataba de la propia. El error fue rápidamente detectado por los aficionados, generando burlas y críticas, lo que obligó al club a borrar la publicación.

Ese encuentro terminó con derrota 2-0 en contra de los manizaleños, un resultado que complicó aún más sus aspiraciones en la Liga Betplay II-2025, donde el equipo ocupa la decimotercera posición con 19 puntos, a dos del octavo lugar que marca la zona de clasificación.

La situación deportiva no es la única que preocupa. En el entorno del club se comenta que Herrera solo seguiría en el cargo si logra un título este semestre, una condición que la dirigencia considera indispensable para renovar su contrato. Su continuidad, por tanto, está en duda a pocas semanas de cerrar la fase regular.