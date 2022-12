Un campeón del mundo está en Colombia: El argentino que pasa vacaciones en suelo cafetero

Armani no sumó minutos con el equipo de Lionel Scaloni debido a que el lugar en el arco siempre fue ocupado por Emiliano Martínez. Pesé a que el guardameta de River Plate no sumó ninguna actuación con la camiseta del onceno albiceleste para los aficionados, fue imposible no reconocerlo como ganador.

Para nadie es un secreto que la huella del portero argentino en Colombia fue imborrable y desde que se marchó del equipo verdolaga los aficionados de Nacional han extrañado su presencia defendiendo los colores del bicampeón de América.

Por ahora, Armani no ha definido su futuro y después de la salida de Marcelo Gallardo no se sabe si continuara siendo jugador del onceno millonario. En Colombia se aguarda cualquier noticia que pueda acercarlo de nuevo al verde.