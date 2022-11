Un 'crack': La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir una mochila wayuu como regalo

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más reconocidos del fútbol mundial. El portugués ha marcado una época en el 'deporte rey'. A lo largo de los años, CR7 se convirtió en el máximo goleador de la historia y por ello tiene fans en cada rincón del mundo.

Para muchos aficionados colombianos, el atacante es una de las máximas referencias del balompié internacional. Ese fue el caso de Sebastián Díaz, un hincha cafetero seguidor del extremo izquierdo del Manchester United.

El colombiano tuvo la chance de estar cerca de su ídolo y pudo lograr su objetivo. El joven deseaba tener una fotografía junto a quién para su gusto, es el mejor futbolista del mundo. Afortunadamente, el hincha logró su objetivo.

“Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que me conocen saben cuán importante es para mí. Cuando lo vi, sentí un vacío en el pecho. No podía creer que estaba viendo al tipo con el que tantas veces había soñado”, trinó el joven en su cuenta de Twitter.



Y añadió: “Cuando lo vi acercarse a mí, me comenzaron a temblar las piernas (la rodilla milagrosamente resistió) y el corazón se puso a mil”.