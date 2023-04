Una mezcla de Lio y Antonela: el curioso nombre que llevará la hija de Germán Cano

La pasión por el fútbol no deja de sorprender, en esta ocasión un ex Medellín y Pereira quiere rendirle homenaje al astro argentino y a su esposa con el llamativo nombre para su hija.

Germán Cano, juega en el Fluminense de Brasil y destaca como uno de los mejore delanteros del fútbol sudamericano. El goleador argentino ha tenido una exitosa carrera y en Colombia, exactamente en el DIM, dejó una huella imborrable, pues se convirtió en el máximo goleador de la historia.

Hoy en día, Cano destaca en el fútbol de Brasil y ahora llama la atención de muchos con el particular homenaje que quiere hacerle al capitán de la ‘albiceleste’.

“A mi hija le quiero poner Lionela. 'Lio' por Messi y 'Nela' por Antonela Roccuzzo. Sería un lindo homenaje”, comentó para un medio de ese país.

Para sorpresa de muchos, el delantero cuenta con el aval de su esposa para llamar así a su hija que está próxima a nacer.

"Claro que sí, voy a entregarle algún presente con el nombre Lionela", respondió al ser preguntado si su pareja estaba de acuerdo con el particular nombre.

Germán recordó el momento de la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022, pese a no aparecer en la prelista el argentino no guarda nada contra el entrenador, si no que se enfoca en su presente con Flu.

“Podría haber estado en la lista de 55 de la selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”, sentenció.