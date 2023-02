Vainazo de Xiomy Guerrero a Egan tras el temblor: "Gracias a mi ex ya no siento nada"

Egan Arley Bernal no pudo participar en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales 2023, debido a la caída que sufrió en la primera etapa de la Vuelta a San Juan, y ahora se enfoca en las carreras que afrontará en Europa.

No obstante, la última mención que tuvo el corredor del INEOS fue por parte de una de sus ex novias, pues Xiomara 'Xiomy' Guerrero escribió un trino, mandándole un vainazo luego del temblor que se produjo en Bogotá durante la noche del lunes 6 de febrero.

Pues en vista de que -como de costumbre- algunas personas pasaron por alto el temblor, y no lo percibieron, la antigua pareja de Egan Bernal escribió: "Dicen que tembló! Pero gracias a mi ex ya no siento nada".

Posterior a ello, hubo comentarios en tono gracioso con relación al comentario, e incluso le sugirieron entre risas que sería bueno que contactara a Bzrp, con el fin de componer una 'tiradera' al ciclista colombiano.

Cabe recordar que luego de la ruptura amorosa de Egan y Xiomy, la mujer continuó trabajando junto al pedalista, en vista del aporte que le podía brindar desde su profesión (Finanzas y Negocios Internacionales), pero ahora hay poco en común entre ellos.

Asimismo, Guerrero genera recordación entre los aficionados en vista de que fue la pareja con quien Egan Bernal celebró el título del Tour de Francia 2019, su máximo triunfo como profesional.

El trino de ex novia de Egan tras el temblor