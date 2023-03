"Vete a la m…": Shakira le lanza candela a Piqué; revelan audio con mensaje en clave

Shakira y Piqué se siguen lanzando mensajes en clave, luego de la separación a mediados del año pasado. La colombiana ha publicado varias canciones, que tienen como destinatario al ex jugador del Barcelona.

El último tema musical al lado de Karol G, no fue la excepción. Allí la barranquillera volvió a dejar frases que dejaban ver su decepción por el final que tuvo su vida en pareja con Gerard.

Sin embargo, una frase a la que no se le había dado mucha importancia, más que todo porque pasa oculta dentro de la melodía, salió a la luz en un programa de la televisión española.

Vea también: [Foto] A Piqué lo cogerá rápido la vejez: revelan cómo se verá cuando tenga la edad de Shakira

Y es que en el programa Fiesta, del canal Telecinco, revelan un fragmento de la canción en el que Shakira se despacha contra Piqué, seguido de una risa sarcástica que pone en evidencia una vez más los sentimientos de la cantante colombiana.

“Shakira se salta las líneas rojas con el padre de sus hijos”, sostienen el titular de informal y reseñando la frase en cuestión. "Hay que fijarse bien, pues no es fácil percibirlo. En un momento dado, Shakira se ríe y dice “f... you” (en castellano, vete a la m...), dijo Jorge Moreno, panelista de Fiesta, haciendo un análisis de la canción TQG junto a Karol G.

"Durante la canción, hay un momento en el que Shakira no solo dice 'f.. you" (traducido como 'que te jodan') sino que se ríe al pronunciarlo", señaló por su parte Informalia.

Le puede interesar: Piqué no tiembla y aleja a Barcelona de escándalo arbitral: "Pondría la mano en el fuego"

Lo que se conoció de la canción a duo entre Shakira y Karol G, apareció luego de las declaraciones de Gerard Piqué al periódico El País de España, donde se refirió a su nueva vida, luego de la separación de la cantante barranquillera.

"Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", dijo el catalán.