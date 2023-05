La situación de Dani Alves sigue siendo difícil mientras continúa bajo prisión preventiva en la cárcel Brians 2 de Barcelona a raíz de la sentencia que se le dictó el pasado 20 de enero. Tras algo más de cuatro meses, su presunta víctima decidió romper el silencio para referirse a los hechos ocurridos en la discoteca Sutton de la capital catalana.

La joven de 23 años no se había pronunciado luego de la agresión que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, desde España dieron a conocer su versión de los hechos.

El Programa de Ana Rosa, de la cadena Telecinco, reveló en las últimas horas la declaración de la víctima. Según relata, ella accedió voluntariamente al baño y allí se besaron. Cuando ella quiso marcharse, el brasileño se lo impidió y cerró la puerta con el pestillo de la misma.

"Me empezó a decir cosas desagradables como 'Tú eres mi p****a' mientras me pegaba. Luego me tiro en bolso al suelo y me pegó", señala la joven.

Por otra parte, existe una declaración grabada por parte de la víctima que sería fundamental en el caso contra Dani Alves, esta se hizo de forma accidental por parte de uno de los agentes de Policía que acudieron al lugar. En ella, se escucha a una de sus amigas confesando que sí hubo penetración.

Cabe recordar que la defensa de Alves solicitó su libertad condicional el pasado 20 de abril. Sin embargo, esta fue negada ante un eventual riesgo de fuga por parte del exdefensor del Barcelona. Recientemente, realizaron la misma solicitud, la cual volvió a ser declinada por el hecho de que nada había cambiado en el caso.

