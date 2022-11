[Video] Ancelotti tiene voz de tarro; se animó a cantar y terminó haciendo el oso

Uno de los entrenadores más reconocidos en la actualidad es Carlo Ancelotti, quien ha sabido mantener a Real Madrid en lo más alto de Europa en las ediciones 2013-2014 y 2021-2022 de la Champions League y es un ídolo de la disciplina Merengue.

Sin embargo, recientemente dejó a un lado la pizarra de DT y los planteamientos tácticos para acudir a un llamado del programa 'Che Tempo Che Fa' en el cual se animó a tomar el micrófono y cantar la canción 'No! Mamma no!' (I migliori anni della nostra vita).

No obstante, la aparición de Carlo Ancelotti en el karaoke fue para el olvido, pues el entrenador de Real Madrid no canta nada bien y las críticas y burlas no tardaron en llegar luego de su desafortunada presentación.

"Como entrenador es un 10 pero viendo cómo canta...", fue uno de los comentarios de la publicación. Pues en realidad fue muy mala la forma en que cantó el entrenador... tiene 'voz de tarro'.

Por ello, se afirmó que Carlo Ancelotti en definitiva acertó cuando se dedicó al fútbol, pues para el canto es terrible y es fácil predecir que no aceptará más invitaciones a karaoke.

Video de Carlo Ancelotti cantando