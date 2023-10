[Video] Bailando así, ¿quién le coge el paso?: Rigo 'castigó baldosa' con un grupo de chinos

Rigoberto Urán sigue siendo tendencia en Colombia, pues la telenovela del Canal RCN tiene buena acogida, y el propio ciclista se ha apoyado en sus perfiles de redes sociales para impulsar a los televidentes a que sigan los capítulos.

Justo esto ocurrió en la noche del martes 24 de octubre, cuando el pedalista publicó un video bailando en un evento de presentación del EF en China junto a personas nacidas en ese país.

Sin embargo el resultado no fue el mejor, pues no solo Rigoberto Urán poco sabe de bailar salsa -aunque hace un buen intento- sino que los chinos no le pudieron coger el paso.

Vea también: [Video] Futbolistas colombianos indignan a hinchas por irse de fiesta: "Largo, sinvergüenzas"

Video de Rigoberto Urán bailando salsa