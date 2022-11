[Video] "Con Messi no": boxeador argentino retó a un combate al 'Canelo' Álvarez

La segunda fecha de Qatar 2022 ofreció el duelo Argentina vs México, el cual se cumplió el sábado 26 de noviembre y terminó con victoria 2-0 para la Albiceleste, lo cual la devolvió a la vida y tiene 'contra las cuerdas' a los 'manitos'.

Asimismo, fue llamativa la forma en que buena parte de aficionados de ambos países afrontaron la contienda, pues salta a la vista la rivalidad que se ha generado con el paso del tiempo. Posterior a ella, fue Saúl 'Canelo' Álvarez quien se vio involucrado.

Pues el boxeador mexicano publicó en su cuenta de Twitter un par de afirmaciones que fueron tomadas como amenazas contra Lionel Messi; esto, teniendo en cuenta que el argentino presuntamente tiró una camiseta mexicana y la pateó adrede.

Y es que el vigente campeón mundial en el peso supermediano, apuntó: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre", haciendo referencia a 'La Pulga', quien ya encontró en un boxeador argentino a un defensor.

La respuesta de un boxeador argentino al Canelo Álvarez tras amenazar a Messi

Se trata de Ezequiel Matthysse, un boxeador argentino quien grabó un video en el cual le 'declaró la guerra' al 'Canelo', y saltó a defender a Messi. “Cuando quiera raun en Las Vegas”, escribió.

“¿Qué onda, Canelo? Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que acá, si alguien se mete con Messi, saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Guarda, guacho”, dijo Matthysse en primer momento.

Posteriormente, el boxeador gaucho apuntó: “Con Messi no, eh. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no, eh. Ojo, guacho”, finalizando el corto video. Ahora, se espera por la probable respuesta de Álvarez.