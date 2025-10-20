Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 09:51
[Video] Diego Forlán está hospitalizado tras accidente en plena cancha
El exdelantero se desempeña en la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay luego de su retiro profesional.
El uruguayo Diego Forlán se fracturó tres costillas cuando jugaba un partido de la Liga Universitaria de Deportes de su país, donde defiende al club Old Boys en la categoría para mayores de 40 años.
Según informó la prensa local, el exdelantero se lesionó el sábado en el clásico ante el Old Christians, compromiso que terminó con victoria 4-1 para su equipo. Forlán, que milita en Old Boys desde 2022, fue elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.
De acuerdo con los reportes médicos, además de las fracturas, el histórico futbolista también sufrió un pequeño neumotórax, por lo que permanecerá internado hasta el martes 21 de octubre.
En un video que circula en redes sociales se observa el momento del golpe y cómo compañeros y rivales piden auxilio en plena cancha, ante la preocupación por el estado del exjugador.
Trayectoria de Diego Forlán
Durante su extensa carrera profesional, Forlán jugó en Independiente (Argentina), Manchester United (Inglaterra), Villarreal y Atlético de Madrid (España), Inter de Milán (Italia), Internacional de Porto Alegre (Brasil), Cerezo Osaka (Japón), Peñarol (Uruguay), Mumbai City (India) y Kitchee SC (Hong Kong). En todos ellos dejó su sello de calidad, goles y liderazgo.
Ganador de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005, además de máximo goleador de la Liga Española en la temporada 2008-2009, el uruguayo fue uno de los jugadores más destacados de su generación.
Tras su retiro del fútbol profesional en agosto de 2019, el Old Boys & Old Girls Club le dio la bienvenida en 2022, donde ha continuado disfrutando del deporte en categorías amateur.
Además, Forlán sorprendió en 2023 al disputar su primer encuentro profesional de tenis durante el Challenger de Montevideo, mostrando nuevamente su espíritu competitivo y su pasión por el deporte.
