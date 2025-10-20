[Video] Diego Forlán está hospitalizado tras accidente en plena cancha

El uruguayo Diego Forlán se fracturó tres costillas cuando jugaba un partido de la Liga Universitaria de Deportes de su país, donde defiende al club Old Boys en la categoría para mayores de 40 años.

Según informó la prensa local, el exdelantero se lesionó el sábado en el clásico ante el Old Christians, compromiso que terminó con victoria 4-1 para su equipo. Forlán, que milita en Old Boys desde 2022, fue elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.

De acuerdo con los reportes médicos, además de las fracturas, el histórico futbolista también sufrió un pequeño neumotórax, por lo que permanecerá internado hasta el martes 21 de octubre.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento del golpe y cómo compañeros y rivales piden auxilio en plena cancha, ante la preocupación por el estado del exjugador.