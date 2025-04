[Video] El Tino Asprilla sufrió robo y alarmó a todos sus seguidores

Faustino Asprilla fue víctima de un robo en Bogotá, pues el exdelantero de la Selección Colombia manifestó que en la mañana de este miércoles 16 de abril fue increpado por un delincuente quien se subió al andén y le arrebató el celular. El tulueño contó toda la historia.

En plena Semana Santa, cuando las calles en Bogotá están un poco desocupadas, Faustino Asprilla salió en su carro y lo mandó a lavar -según relató en el video-, posteriormente caminaba por un andén cercano a la Fiscalía mientras hablaba por celular, cuando un sujeto subido en una moto pasó muy cerca y se lo arrebató.

El Tino contó que todo ocurrió muy rápido y por ende no pudo reaccionar. Posteriormente, hizo la denuncia en la que reconoció que desde su celular están escribiéndole a sus contactos para estafarlos, y contó sobre un par de casos en específico.

"Desde mi celular le están escribiendo a contactos diciendo que necesito plata", comentó Asprilla, quien dijo de paso que ya robaron a Caremonja y a una doctora, quienes aparentemente son muy cercanos y accedieron para enviarle el dinero.

Así las cosas, el exfutbolista dejó muy claro que no es él quien está escribiendo, que no necesita dinero, y pidió para que no le envíen plata al estafador. Además, dijo que se encargará de recuperar el celular, y dijo que en las próximas horas publicará el número de cuenta al que están pidiendo sea consignado el dinero.

Se espera que el Tino Asprilla se decida por bloquear la tarjeta sim y así evitar que más personas sean estafadas, tal como ocurrió con algunos conocidos del exjugador.

Video de la denuncia del Tino Asprilla sobre el robo que sufrió