[Video] !Imposible! Doble mal saque de lateral en una liga profesional de Europa

Uno de los errores que -se supone- no debería cometer un futbolista profesional es sacar mal de lateral, pues obedece a un principio fundamental en la formación deportiva. Y es que incluso en las categorías infantiles, esto puede costar un fuerte regaño por parte del entrenador.

Pero quienes no lo han comprendido son los futbolistas de un club de la Liga de Polonia, pues en un duelo que se llevó a cabo en ese país, se llevó a cabo un mal saque... o peor, ni siquiera hubo saque, ya que el balón se resbaló de sus manos justo antes de la ejecución.

Al repetirlo, siendo otro jugador del plantel el encargado, curiosa e insólitamente se produjo un error del mismo tipo, pues trató de sacar hacia uno de los defensas, pero el error fue el mismo y el balón se resbaló hasta deslizarse por la espalda; hubo doble mal saque.

Aun así, hay quienes afirman que se trataría de una manera de 'quemar tiempo', pues el equipo al cual pertenecen los futbolistas que sacaron mal estaba arriba en el marcador, y ya transcurría el tiempo adicional.

Los usuarios de las redes sociales han sido testigos del video, y en las mismas han dejado conocer críticas y hasta han contado anécdotas similares: "Una vez me pasó ajjajajaa, es raro el momento", así como hubo quien respondió: "Antes que terminara el video, iba a escribir que me parece haber visto eso antes, pero no 2 veces, jajajaja".

Video del doble mal saque en la Liga de Polonia