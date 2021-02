[Vídeo] Insólito: Jugador de fútbol americano buscó pelea en un bar y casi pierde un ojo

Spencer Jones, un conocido deportista local de los Sooners, el equipo de la Universidad de Oklahoma, casi pierde un ojo en una pelea en el baño de un bar. El episodio quedó grabado casi en su totalidad en vídeo y ocurrió durante el fin de seman de San Valentín en un establecimiento de Norman, condado de dicha ciudad.

Según el video, el pleito inicia cuando Jones le dice a o otro joven, "márchate de aquí" y le da una cachetada, a lo que este responde inmeidatamente con una combinación de puños y procede a hacerle una llave en el suelo. Pese a que Spencer es mucho más grande que su rival este logra someterlo y realizarle un par de maniobras en el piso propias de las Artes Marciales Mixtas.

Was it really power hour if you didn’t get in a fight on the piss-soaked bathroom floor? pic.twitter.com/lWombEtc3g