[Video] ¿James despechado?: cantó a todo pulmón y dicen que no supera a Daniela Ospina

James Rodríguez espera lo que pase con él en el mercado de pases del fútbol europeo. Mientras tanto, tiene tiempo para disfrutar del tiempo libre y hasta para pasar la tusa, a la luz de un video en el que se le ve cantando una canción de Diomedes Díaz.

Pues el colombiano de nuevo ha sido blanco de algunas críticas por su particular manera de cantar vallenato, y hay quienes afirman que el motivo de su actuar sería Daniela Ospina.

Pues la anterior pareja sentimental de James y con quien tuvo a su hija Salomé, dio a conocer en los días recientes que se casará con Gabriel Coronel, con quien conlleva una relación hace un tiempo.

Así las cosas, el jugador de fútbol se grabó cantando 'Me deja el avión' de Diomedes Díaz, y con un tono muy 'despechado' (junto a Camilo Zúñiga y David Ospina) se ha comentado en redes sociales que lamenta ver a su exesposa con un nuevo amor.

"Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así", cantó el '10' de la Selección Colombia.

Video de James Rodríguez cantando vallenato por Daniela Ospina