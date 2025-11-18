[Video] James revoluciona las redes; el beso con su nueva novia es viral

James Rodríguez hace oficial su relación amorosa

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron que James se vea feliz y estable emocionalmente, otros destacaron la espontaneidad y el carisma de Luisa, resaltando que la pareja transmite buena química.

“Ella es muy bella”; “Llevan como dos años, qué bonitos, déjenlos ser felices”; “Se nota que está enamorada porque hace mucho que no mostraba una novia”; “Qué mujer tan bella, si la había visto antes, pero no sabía que era la novia, ojalá duren” y “Me encantan, se ven muy bonitos juntos”, fueron algunos de los comentarios al video.

No faltaron quienes recordaron que el mediocampista históricamente ha sido discreto con su vida sentimental, por lo que este gesto público representó algo inusual y, para muchos, una señal clara del nivel de confianza y cercanía que existe entre ambos.