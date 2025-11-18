Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 22:44
[Video] James revoluciona las redes; el beso con su nueva novia es viral
El mediocampista de la Selección Colombia mostró públicamente su nueva relación amorosa.
La nueva relación sentimental de James Rodríguez volvió a ocupar titulares luego del amistoso en el que la Selección Colombia venció 2-1 a Nueva Zelanda, con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.
Y es que en un momento del partido, el capitán de la Selección Colombia fue captado dándole un beso en público a la influencer y modelo pereirana, Luisa Duque, de 23 años, confirmando así los rumores que desde hace semanas rondaban sobre un posible romance entre ambos. Las imágenes rápidamente se hicieron virales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.
James Rodríguez hace oficial su relación amorosa
Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron que James se vea feliz y estable emocionalmente, otros destacaron la espontaneidad y el carisma de Luisa, resaltando que la pareja transmite buena química.
“Ella es muy bella”; “Llevan como dos años, qué bonitos, déjenlos ser felices”; “Se nota que está enamorada porque hace mucho que no mostraba una novia”; “Qué mujer tan bella, si la había visto antes, pero no sabía que era la novia, ojalá duren” y “Me encantan, se ven muy bonitos juntos”, fueron algunos de los comentarios al video.
No faltaron quienes recordaron que el mediocampista históricamente ha sido discreto con su vida sentimental, por lo que este gesto público representó algo inusual y, para muchos, una señal clara del nivel de confianza y cercanía que existe entre ambos.
Luisa Duque y su video bailando en redes sociales con la camiseta de James
La modelo, quien había asistido al estadio del Inter Miami para acompañar al ’10’ de la Tricolor, compartió después del partido un video en sus redes sociales luciendo la camiseta de la Selección Colombia con el dorsal de James.
En el clip, la modelo aparece bailando con evidente entusiasmo, gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo al futbolista y un guiño al nuevo capítulo que ambos están viviendo. Su publicación superó rápidamente miles de reacciones, consolidando su creciente presencia en redes y su aparición en la esfera mediática ligada al jugador.
Fuente
Antena 2