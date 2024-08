[Video] La emotiva historia del hincha de Millonarios que se someterá a la eutanasia

Una conmovedora historia se ha conocido en las últimas horas a través de redes sociales. Javier Acosta, un joven de 36 años y uno de los más fieles seguidores de millonarios, ha anunciado la decisión de someterse a una eutanasia este viernes al mediodía.

Es un joven carismático que desde hace muchos años ha seguido a su equipo del alma y justamente en Tuluá hace nueve años quedó en silla de ruedas debido a un accidente que sufrió.

Pero hace cinco años su historia se complicó. Cuenta que estaba en un paseo en Melgar, en compañía de sus seres queridos y sus amigos, y luego de estar en piscina adquirió una bacteria.

Se llama Candida Auris, es una bacteria tipo hongo muy grave que causa infecciones que casi siempre llevan a la muerte.

A través de Facebook, el joven narró cómo ha sido su historia y cómo esta bacteria, que empezó con una pequeña llaga, se fue apoderando de todo su cuerpo, a tal punto que hoy le ha causado osteomielitis.

"Hace cinco años hice un viaje a Melgar y me metí a la piscina, debido a eso se me pegó una bacteria. Yo llegué acá a Bogotá y en cinco días se me hizo una úlcera. Resulta que la bacteria me llegó al hueso del glúteo izquierdo. Me lo rasparon, me operaron y me hicieron un injerto de piel. Estaba todo bien, pero el cáncer del hueso se me pasó al glúteo derecho", relató Acosta.

Luego de los nuevos exámenes, el equipo médico detectó otros problemas, por lo cual le recomendaron hacer amputación de la zona afectada por la bacteria.

"Me hicieron unos cultivos, unos exámenes, me iban a hacer una cirugía para taparme eso y quedar bien. Pero los exámenes salieron mal. Entonces descubrieron que la bacteria acabó con los tejidos y con los huesos. Una de las opciones era terminar el tratamiento y amputarme la pierna derecha, sin garantizarme que la bacteria no se me va a extender a la otra pierna. Puedo quedar sin piernas", agregó el hincha de Millonarios.

La situación es tan grave, que la bacteria ya le llegó a la parte posterior del cerebro y en cualquier momento, según cuenta, puede perder el habla, sumado a que también tiene cáncer en la sangre.

Es por ello que ha tomado esta decisión de despedirse de sus seres queridos.

"La bacteria llegó al hueso, a los tejidos y a la sangre. Tengo cáncer en la sangre y la infección también ya me llegó a la cabecita. Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia. El día viernes, a las 12 del día, tengo programada la eutanasia".

Jugadores de Millonarios, hinchas, amigos y seres queridos lo han despedido con mensajes conmovedores, mientras él, padre de una niña, dice que se siente seguro de esta decisión y que espera reencontrarse con sus abuelos en el cielo.