[Video] La hija de Di María conmueve al mundo al festejar sus goles desde un hospital

Ángel Di María fue uno de los principales héroes de la Selección Argentina en Qatar 2022. El extremo de la Juventus anotó en la final del torneo ante Francia y quedó en la historia de la Copa del Mundo.

Vea también: [Video] Di María dio un repaso en la Europa League: hat-trick y descomunal golazo

Después de mucho tiempo, el rosarino volvió a tener una gran noche en el fútbol internacional. El delantero brilló en el duelo entre la 'Juve' y Nantes por los dieciseisavos de la Europa League. Allí, el albiceleste convirtió un doblete para sellar el paso a la siguiente ronda.

Una de las situaciones que ha marcado la carrera de 'Angelito' es la enfermedad que sufre su hija. Aunque no tiene un diagnóstico confirmado, la pequeña habitualmente padece de fiebre y suelo ser internada en hospitales por un problema en su sistema inmunológico.

Ayer, mientras 'Fideo' brillaba en un terreno de juego, su hija lo veía desde el hospital. Allí, en medio de una cama, la pequeña dejó ver la emoción que sentía en otra gran noche de su papá.

Jorgelina Cardoso, esposa del jugador argentino, compartió el tierno momento en su cuenta de Instagram. La esposa del atacante dejó ver la emoción de la pequeña al ver a su padre.

Hace algunas semanas, el ex Real Madrid había hecho una declaración conmovedora al respecto: “Mi hija me enseñó a pelear, a nunca bajar los brazos. A mí y a mi familia, y a mi mujer que me levanta cuando estoy mal y al revés. Siempre recordamos lo mismo, ¿cómo vamos a bajar los brazos y dejar de creer si nuestra hija luchó por su vida? Gracias a Dios, hoy está mejor que nunca".

Le puede interesar: Mujer de Di María no se quedó callada ante las críticas: "Te puede enseñar a hacer goles en finales"

Queda claro que para el jugador, la vida de su hija es lo principal en el mundo. Pesé a sus complicados momentos de salud, Di María encuentra en ella una motivación para seguir siendo uno de los mejores del mundo.