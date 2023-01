[Video] 'Le metió hasta bailecito': La reacción del 'Kun' a la canción de Shakira y Bizarrap

Shakira generó todo tipo de reacciones tras estrenar su canción con Bizarrap en la que evidenció su molestia con su ex pareja Gerard Piqué. La barranquillera tiró bastante duro contra el ex jugador del Barcelona y dejó varias frases icónicas que se replicaron por redes sociales desde el pasado miércoles hasta ahora.

Luego del lanzamiento de la 'Sesión # 53 de BZRP' que incluía a la colombiana como estrella principal, muchos internautas de las distintas plataformas digitales abrieron una discusión sobre el tema. Para varios de los usuarios de las redes sociales, la barranquillera hizo muy bien al desahogar su frustración. Otros apuntaron su falta de madurez por exponer al padre de sus hijos de tal manera.

Sin embargo, varios exfutbolistas, Youtubers y creadores de contenido dieron su reacción a la canción de la artista pop. Incluso el mismo Piqué se tomó a burla las frases de Shakira y se dejó ver manejando un automóvil de la marca 'Twingo'. Mientras que en un directo en Twitch lució un llamativo reloj 'Casio'.

Uno de los amigos cercanos del ex central blaugrana se mostró muy divertido con la canción de la colombiana. Sergio el 'Kun' Agüero se tomó todo muy normal y primero puso en evidencia a Gerard mientras grababan un directo relacionado con su proyecto de la 'Kings League'.

Allí, el argentino dijo sin filtros que la canción de Shakira era para Piqué. Mientras el ex jugador no pudo contener la risa por el divertido momento, varios influencers como Ibai Llanos, 'Dj Mario', entre otros, no lograron contener la risa ante la sinceridad del ex atacante albiceleste.

Ahora, el 'Kun' decidió reaccionar con un baile a la canción de la barranquillera. En un vídeo compartido por medio de la cuenta de Twitter de Ibai, ambos se mostraron muy contentos bailando la 'tiradera' que hizo la artista para uno de los amigos más cercanos del par de streamers.