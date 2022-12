[Video] Messi le dio un baño de modales a Canelo Álvarez: "Nunca falto al respeto a nadie"

Argentina se clasificó a los octavos de final del Mundial tras imponerse con 2-0 ante Polonia; el equipo consiguió pasar como primero del grupo con seis puntos.

Luego de la victoria algunos jugadores dieron declaraciones a la prensa en zona mixta del estadio, entre ellos Lionel Messi, quien dio sus declaraciones sobre el partido y sobre la particular situación que se vivió en días pasados donde una camiseta del Tri fue clave.

Lea también: “No entendimos lo que ‘Tata’ quiso plantear contra Argentina”: aseguró Luis Chávez

En la celebración del triunfo de Argentina sobre México los jugadores ‘albicelestes’ cantaban en el camerino y en un video se ve como Messi aparentemente patea una camiseta de la selección de México, lo que generó indignación en las redes y llevó al pronunciamiento de Canelo Álvarez, "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", escribió en sus redes sociales. Posteriormente, el campeón vigente de peso supermediano posteó: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre", acompañado de emojis que indican ira.

Sobre el caso se pronunciaron varias personalidades del deporte, sin embargo, Messi como principal protagonista salió a aclarar lo sucedido.

La respuesta de Lionel Messi a Canelo Álvarez

“Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca falto al respeto a nadie y que es parte de un vestuario lo que pasa después de un partido, el dejar la camiseta ahí”, declaró el ‘10’ de Argentina.

Para el jugador del PSG la situación no debió pasar a mayores “Ni tengo que pedir perdón porque creo no le falté al respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie, pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada”, concluyó.

¿Contra quién jugará Argentina los octavos de final del Mundial Qatar 2022?

Los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán a Australia el sábado 3 de diciembre.