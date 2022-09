[Video] Paredes se olvidó muy rápido del PSG: Pelea con Ramos tras patada a Mbappé

Después del sorteo de la UEFA Champions League, los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes sabían que tendrían un reencuentro con su anterior club, El PSG.

Los sudamericanos desembarcaron en Juventus después de estar un tiempo importante en suelo parisino. Ambos fueron sorprendidos con la noticia de que uno de sus primeros rivales sería su antiguo club.

En la primera jornada del torneo europeo ambos conjuntos se midieron. La victoria fue para el PSG tras una noche brillante de Kylian Mbappé.

Sin embargo, una falta sobre el atacante francés puso a Paredes en un cruce con Sergio Ramos. Aunque el jugador argentino no le dio la patada al galo si se cruzó con el español en un duelo de mucho voltaje.

La infracción no fue lo suficiente para Leandro que inmediatamente le reclamó al árbitro. Inmediatamente el ex Real Madrid entró en acción y se puso cara a cara con su ex compañero.

Lo llamativo de la situación fue la reacción del sudamericano. Paredes se vio exaltado y pareció que las cosas en el club francés no acabaron bien para él.