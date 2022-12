[VIDEO] Por dárselas de chistosito: Piqué se burló de México y 'apareció' Shakira

El exfutbolista español Gerard Piqué está en el "ojo del huracán" en México después de lanzar un fuerte comentario con el que se burló de la actuación que desempeñó el 'Tri' en la pasada Copa del Mundo de Qatar.

Durante un video en vivo con el influenciador Ibai Llanos y otros habituales usuarios de las plataformas digitales, Piqué cuestionó si México, como país, ha quedado "paralizado" luego del Mundial, ya que no ha recibido información de fichajes importantes que se hayan registrado en la Liga MX.

Lea también: Ránking FIFA luego del Mundial: ¿en qué puesto quedará Argentina y cómo le irá a México?

"Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial", aseguró el hoy exfutbolista.