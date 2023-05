[Video] "Que viva el amor": ascendió con su equipo y su novia le dio el "sí" en la cancha

Myrto Uzuni tuvo una noche mágica este fin de semana con el Granada. Su equipo logró el ascenso a la Liga de España tras terminar primero en el campeonato de Segunda División con 75 puntos. Además, el albanés fue el goleador del torneo con 23 goles.

Sin embargo, la celebración para él no se quedó solamente en lo deportivo, pues durante la celebración por el ascenso a Primera tuvo la oportunidad de pedirle la mano en matrimonio a su novia.

A través de sus redes sociales, Uzuni compartió este momento luego de la victoria como local ante Leganés en el Estadio Los Cármenes, partido en el que contribuyó con uno de los dos goles de su equipo.

El ambiente estaba preparado, las luces se habían apagado y el delantero aprovechó el momento para proponerle matrimonio a su pareja en mitad de la cancha. Ella le dio el anhelado "sí" en medio de la sorpresa y de la emoción por lo que estaba sucediendo.

Tras ponerle el anillo de bodas, llegó el momento de la celebración. El jugador aprovechó para regalarle un ramo de flores a su prometida. Por último, la feliz pareja selló su compromiso con un beso mientras los demás presentes festejaban destapando botellas de champaña.

"Estoy muy emocionada y no puedo encontrar las palabras para describir esta felicidad. Fue el día más feliz de mi vida... Me hiciste sentir la mujer más feliz del mundo. siempre lo has hecho y estoy seguro de que siempre lo harás", expresó la mujer, identificada en redes sociales como Uarda Hyseni.