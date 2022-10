[Video] Se pudrió todo: Canción de Ozuna habla de Shakira y manda indirectas a Piqué

Uno de los nombres más sonados del último tiempo es del Gerard Piqué, pues el futbolista español no solo pasa por un bajo nivel futbolístico, sino que le habría sido infiel a Shakira, lo cual fue el detonante de su separación.

Así, más allá de conocer a la nueva novia del jugador del Barcelona y ver el bajo estado de ánimo que atraviesa la artista colombiana, esta última ya se estaría reponiendo, teniendo en su horizonte nuevos proyectos musicales.

Entre tanto, otro artista musical aprovechó la coyuntura de la separación de Shakira y Piqué para sacar canción, pues Ozuna ya estrenó el sencillo llamado 'Te Pienso', mencionando a la expareja.

La nueva canción de Ozuna habla de Shakira y le manda indirectas a Gerard Piqué

Al ser una canción de desamor, la actualidad de Shakira no cae nada mal para acoplar a la canción y en una parte dice: "Es que olvidarte a ti parece no acabar. Como a Pique le gritan 'Shaki' hasta en el medio del mar. Parece que tu nombre, en mi 'cora', se va a tatuar. Bueno’ momento’ que no puedo borrar".

De tal forma, los comentarios no han tardado en llegar, y luego de los halagos al puertorriqueño, muchos recordaron la ruptura de Shakira y Piqué, mencionando que queda 'como anillo al dedo' para la intención del tema.

Entre tanto, ya se habla de una colaboración entre Shakira y Ozuna, en donde probablemente habrá nuevas indirectas para Gerard Piqué.