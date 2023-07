[Video] 'Un campeón de la astucia': atendía a jugador y cerró la ambulancia con las llaves adentro

El fútbol aficionado y de las categorías más bajas del ascenso tiene situaciones bastante surrealistas. En Paraguay, la liga Limpeña tuvo una situación bastante llamativa en el partido entre 6 de enero y Barrio Guaraní.

Tras el desarrollo de varios minutos del compromiso, uno de los jugadores del cuadro local quedó lastimado en medio de una disputa del balón. El futbolista se fue al piso e inmediatamente al parecer algo grave se pidió el ingreso de la ambulancia.

La situación ocurrió de manera normal. El árbitro del compromiso autorizó la entrada del servicio médico comandada por el chofer del vehículo. Después de ingresar a la mitad de la cancha desde el costado lateral, la ambulancia no se movía.

El público no entendía la razón por la que el conductor no retiraba al futbolista lastimado. Sin embargo, las risas no pudieron faltar cuando todos los asistentes se enteraron de que el jugador no fue retirado porque el chofer olvidó las llaves adentro de la camioneta.

